Akhisar\'da Orman Yangını

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, akşam saatlerinde Akhisar ilçesine bağlı Kocakağan Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Yangına 19 hava aracı, 123 söndürme aracı, 21 iş makinesi, 346 personel ile müdahale edildi.
Ayrıca, Kocakağan Mahallesi sivil araç trafiğine tedbir amaçlı kapatıldı. Kocakağan Mahallesi İslamiye mezrasında 20 bağ evi ve 10 hane 40 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona ererken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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