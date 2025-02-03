Akif Ayaz Tutuklandı

TUTUKLANDI
Kız arkadaşı H.N.E.'yi dövüp, köpeğini tekmelediği suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Akif Ayaz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, kız arkadaşı H.N.E. ile gezdiklerini, H.N.E.'nin akşam eve gitmek isteyince bırakmak istemediğinden kavga ettiklerini söylediği belirtildi.
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