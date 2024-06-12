Akıllı Tedavi Yöntemi Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Riskini Azaltıyor - Son Dakika
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Akıllı Tedavi Yöntemi Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Riskini Azaltıyor

Amerikan Kanser Kongresinde paylaşılan bilimsel çalışma, küçük hücreli akciğer kanserlerinde uygulanan akıllı tedavi yönteminin hastalığın tekrarlama riskini yüzde 27 oranında azalttığını ortaya koydu. Yeni gelişmelerin paylaşıldığı kongrede kanser yönetimine odaklanmanın önemine vurgu yapıldı. Ayrıca lenfoma kanserinin tedavisinde başarı oranının yüzde 80'lere kadar çıktığı belirtildi. ADRIATIC çalışması ise küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde immünoterapinin hastalığın tekrarlamasını önlemede etkili olduğunu gösterdi.

12.06.2024 16:18
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Amerikan Kanser Kongresinde paylaşılan bilimsel çalışmayla küçük hücreli akciğer kanserlerinde uygulanan akıllı tedavi yönteminin hastalığın tekrarlama riskini yüzde 27 oranında azalttığı ortaya konuldu.

Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 31 Mayıs-4 Haziran'da Şikago'da düzenlenen Amerikan Kanser Kongresinde (ASCO2024) paylaşılan yeni gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongrenin ana temasının bu sene "kanser yönetimi" olduğunu ifade eden Altuntaş, "Artık önümüzdeki süreçte sadece kanser tedavisi değil, kanser yönetimine odaklanmalıyız. Hastanın, hastalığın önlenmesinden yas danışmanlığına kadar bütün bir sürecinin her aşamasını geliştirmeliyiz." diye konuştu.

Sağlık alanında klinik araştırmalara katılmak ve bunu teşvik etmek gerektiğini dile getiren Altuntaş, kongrede kanserle mücadelede yeni bir ilaca dair gelişmelerin de konuşulduğunu aktardı.

Dünyanın kanser tedavisinde farklı noktaya gittiğine dikkati çeken Altuntaş, "Önümüzdeki süreçte bunun klinik yansımalarını göreceğiz." dedi.

Kongrede lenfoma kanserinin tedavisine ilişkin yeni gelişmelerin de ele alındığını belirten Altuntaş, yenilikçi tedavilerle başarı oranının yüzde 80'lere kadar çıktığını vurguladı.

Altuntaş, "Kanser hastalarının yaşam süreleri uzamakta, yaşam kaliteleri her geçen gün artmaktadır. Lösemi, lenfoma gibi hematolojik kanserlerde başarı oranları artmıştır." diye konuştu.

İmmünoterapinin akciğer kanseri tekrarlama riskini azalttığı belirlendi

Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Cengiz Karaçin de kongrede akciğer kanseri tedavisine yönelik "ADRIATIC" isimli bilimsel çalışmanın sonuçlarının paylaşıldığı bilgisini verdi.

Küçük hücreli akciğer kanserli hastalara yönelik yaklaşık 20 yıldır herhangi bir yeni gelişmenin yaşanmadığına işaret eden Karaçin, şunları kaydetti:

"Çok çalışma yapılıyordu ama pozitif sonuçlanan çalışma yoktu, ta ki bu yılki ASCO'daki çalışma açıklanana kadar. ADRIATIC çalışmasında, küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda günümüz standartlarında 'kemoradyoterapi' dediğimiz kemoterapiyle ışın tedavisini birlikte uyguluyoruz. Bu çalışma, 'Bu tedavi tamamlandıktan sonra akıllı tedavi gibi immünoterapinin, hastalığın tekrarlamasını önlemede bir faydası var mı?' sorusuna cevap aradı. Bu ilacın uygulanması bu riski yüzde 27 oranında azalttı. İstatistiksel anlamda da klinik anlamda da anlamlıydı. Bu gelişme hem hastalarımız hem bizler için son 20 yılda ilk pozitif sunulmuş çalışma olarak hepimizin yüzünü güldürdü."

Kaynak: AA

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