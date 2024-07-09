Akıllı teknolojiler Çin\'deki yeni enerjili araç fabrikalarında kullanılıyor

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1. Araç üretiminden çeşitli görüntüler

Akıllı teknolojiler Çin'deki birçok yeni enerjili araç fabrikasında yaygın şekilde kullanılıyor.

Veri analiz mühendisleri, fabrikalardaki enerji tüketimini kontrol etmeye yardımcı olmak için söz konusu teknolojileri kullanıyor.

"Bir veri analiz mühendisi olarak, üretim operasyonlarımızda daha ziyade verilerin uygulanmasına odaklanıyorum. Fabrikamızın genel operasyonel verimliliğini iyileştirmek amacıyla, ekipman ve operasyonlarla ilgili verilerden uygulama değeri çıkarıyoruz.

Kalite ve verimliliği iyileştirmek, ürünlerimizin rekabet gücünü ilerletmek ve üretim verimliliğini artırmak için verilerden faydalanıyoruz. Mevcut eğilim kesinlikle bu yönde."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor.(XHTV)