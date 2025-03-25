Akıncılar'da Jandarma ile İftar

Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, ilçede görev yapan jandarma personeliyle iftar programında bir araya geldi.

Türkmen, programda yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin fedakarlık ve özveriyle görev yaptığını belirterik, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirdiğini söyledi.

Programa, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Dağ, İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı, Özel İdare Müdürü Selahaddin Demirhan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kazim Perçin ile jandarmalar katıldı.