Akıncılar\'da Sulama Toplantısı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar ve vatandaşlarla toplantı yapıldı.
Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Murat Sevinç, DSİ Suşehri Şube Müdürü Tayfun Güler, sulama kanalı bölgesinde arazisi olan çiftçiler ve muhtarlar katıldı.
Toplantıda DSİ tarafından yapılacak olan sulama kanalı yenileme çalışması hakkında çiftçilere ve muhtarlara bilgi verildi.
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