Akkar'a 1.476 Suriyeli Aile Sığındı

AKKAR, 14 Mart (Xinhua) -- Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar kentine ulaşmak için Suriye-Lübnan sınırındaki bir nehirden geçen Suriye vatandaşları, 12 Mart 2025.
Lübnan devlet medyasının pazartesi günü bildirdiğine göre, son 10 gün içinde toplam 1.476 Suriyeli aile Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar kentine sığındı. (Fotoğraf: Khaled Habashiti/Xinhua)
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