Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde orman yangını çıktığı bildirildi.
Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, kuzeyde yer alan Akkar bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktığı belirtildi.
İtfaiye ekiplerinin bölgeye ulaştığı ancak fırtına sebebiyle yangının yayıldığı aktarılan haberde, bölgedeki yerel yetkililerin yangının geniş alanlara yayılmasının önüne geçmek için başka bölgelerden itfaiye ekiplerinin gönderilmesi talebinde bulunduğu ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Akkar'da Orman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?