Aksaray'da akraba kavgası: 1 yaralı, 3 gözaltı

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Aksaray'da akraba iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Paşacık Mahallesi'nde yaşayan Orhan İ. ile akrabaları Cuma İ, Serkan İ. ve Hasan İ. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan İ, darbedildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri Cuma İ, Serkan İ. ve Hasan İ'yi gözaltına aldı.