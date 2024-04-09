Aksaray'da berberlerde bayram yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aksaray'da berberlerde bayram yoğunluğu

Geniş Video İzle

Aksaray'da Ramazan Bayramı öncesinde berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Berberler gece geç saatlere kadar hizmet vererek günde yaklaşık 200 kişiye tıraş yapıyor. Vatandaşlar bayram öncesinde yoğunluğa yakalanmamak için randevu alarak hazırlık yapıyor.

09.04.2024 13:12  Güncelleme: 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da berberlerde bayram yoğunluğu

AKSARAY - Aksaray'da Ramazan Bayramına saatler kala yoğunluk yaşayan berberler geç saatlere kadar mesai yaparken, her berber dükkanında günde yaklaşık 200 kişi tıraş oluyor.

Aksaray'da berberlerde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Berberler yoğunluğa yetişebilmek için gece geç saatlere kadar hizmet veriyor. Her bayram öncesinde iş yoğunluğu yaşayan berberlerin bu bayram öncesinde de yüzleri gülüyor. Bazı berberler randevu sistemiyle çalışırken, hafta boyunca her dükkanda günde yaklaşık 200-250 kişi tıraş ediliyor. Tıraş olacak vatandaşlar dört gün, hatta 1 hafta öncesinden randevu alarak bayram öncesinde yoğunluğa yakalanmamak için hazırlandı.

Bayram yoğunluğunda günde 200 ila 250 kişiyi tıraş ettiklerini belirten kalfa Ali Görgülü, "Müşterilerimizi ağırlıyoruz. Bayram arifesinin yoğunluğuna yine geldik. Bayram sabahında ezana kadar devam ediyor yoğunluğumuz. Son bir haftadır aynı tempoda çalışıyoruz. Herkesi tıraş ediyoruz. Günde ortalama 50-55 kişiyi buluyor. Dükkanımızda mevcut olarak 4 kişiyiz. Günde 200 kişiye hizmet veriyoruz" dedi.

Bayram tıraşına gelen Mustafa Sarıkaya ise "Bayramımız mübarek olsun. Allah nice nice bayramlar görmeyi nasip etsin. Herkes çoluğuyla çocuğuyla güzel bir bayram geçirsin inşallah. Sırayı biraz zor buluyoruz, bekliyoruz maalesef. Sıra bize gelene kadar bekledik. Sıra bize geldikten sonra da tıraşımızı oluyoruz. Bayram alışverişi, çocuklar falan derken bir şekilde geçiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Aksaray, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da berberlerde bayram yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bayburt'ta Ramazan Bayramı Alışveriş Yoğunluğu
    13:57 Bayburt'ta Ramazan Bayramı Alışveriş Yoğunluğu

    Ramazan Bayramı arifesinde Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere, mağazalara, manavlara ve fırınlara akın ederek bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatmasıyla birlikte banka ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Trafikte de yoğunluk yaşanırken, köylerden gelen vatandaşlar köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarışıyor. Bayram alışverişini tamamlayan vatandaşlar, evlerine dönme hazırlığı yapıyor. Fırıncı esnafları ise bayram ekmeği için uzun mesai harcıyor.

  • Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, vatandaşları bayramlaşmaya davet etti
    13:52 Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, vatandaşları bayramlaşmaya davet etti

    Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Ramazan Bayramı'nın 1. günü Tekkeköy İlçe Meydanı'nda yapılacak bayramlaşmaya tüm vatandaşları davet etti. Başkan Candal, bayramın sevgi ve saygıyı pekiştirmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.

  • Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında güncel bilgiler
    13:51 Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında güncel bilgiler

    Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.

  • Hamas Yöneticisi: Türkiye'nin Gazze'ye Verdiği Destek Seçkin
    13:49 Hamas Yöneticisi: Türkiye'nin Gazze'ye Verdiği Destek Seçkin

    Hamas yöneticisi Sami Ebu Zuhri, Türkiye ile Hamas arasındaki ilişkileri övgüyle nitelendirerek Türkiye'nin Gazze'ye verdiği diplomatik ve insani yardımları takdir ettiğini belirtti. Ebu Zuhri, Türkiye'nin Gazze'deki savaşın durmasını sağlamak için liderlik edebileceğini ve Hamas ile Filistin halkına büyük hizmet ettiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini ve müzakerelerin sonuçsuz kaldığını ifade etti.

  • Yalova'da jandarma operasyonunda Suudi zanlı gözaltına alındı
    13:49 Yalova'da jandarma operasyonunda Suudi zanlı gözaltına alındı

    Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Suudi Arabistan uyruklu A.S.A.'nin uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisi üzerine yapılan aramada, 68 gram plaka esrar, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatları ve terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
12:32 Abdullah Zeydan’a mazbata verilmesi Bahçeli’yi küplere bindirdi Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesi Bahçeli'yi küplere bindirdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
13:07 Survivor’dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
12:30 Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı
12:16 Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak
11:58 İstanbul’da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü İstanbul'da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü
10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay’la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
10:47 Almanya’da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu görevden alındı Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu görevden alındı
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
10:21 İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada
09:58 Kağıthane’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 13:58:07. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da berberlerde bayram yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement