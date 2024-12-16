Aksaray'da Bereket Yağmuru

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Aksaray'da gece başlayan yağış etkisini sürdürüyor

AKSARAY - Aksaray'da gece saatlerinde başlayan yağış şehir genelinde etkisini sürdürüyor.

Aksaray'da gece saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkili olmaya devam ediyor. Meteorolojinin yağmur tahmini ve uyarılarının ardından şehirde sağanak etkili olurken, şehir merkezinde birçok vatandaş yağmura hazırlıksız yakalandı. Atatürk Bulvarı ve Gündoğdu Caddesi'nde trafik yoğun şekilde seyrederken, ana arterler ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda trafik kontrollü seyrediyor. Öte yandan, şehrin sembolü olan Vilayet Konağı ve Ulu Camii ise yağmur yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre sağanak yağışın aralıklarla akşam saatlerine kadar süreceği bildirildi. Yağmur yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar, şehirde bereket vaktinin geldiğini söyledi.

Yağmurun bereket olduğunu belirten Ali Göktaş(49), "Allah'a şükür beklenen yağmurumuz geldi, hamdolsun. Bereketiyle geliyor, yağmurda da ıslanmak gibi güzel bir şey yoktur. Çiftçilerimize daha iyi oldu. Akşam başlayan yağmur aralıksız yağıyor. Toprak yağmura, yağmur toprağa hasret kalmıştı. Hamdolsun bugünümüze, bereketiyle gelecek. Bu yıl bereket yılı olacak inşallah" diye konuştu.