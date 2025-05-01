Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayan şahıs yakayı ele verdi

Aksaray'da Ereğlikapı Mahallesi 1415'inci Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında dün saat 07.30 sıralarında dehşet yaşandı. Emre Can A. (29) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba K. (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Tartışmada Emre Can A., Tuğba K'yi önce dövdü daha sonra ise sağ bacağından ve kolundan bıçaklayarak kaçtı. Tuğba K'nin ilk eşinden olan oğlu M.Ç., gürültüyü duyup odaya geldiğinde annesini kanlar içinde buldu. M.Ç., annesinin telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

ZANLI YAKALANDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri, yaralı Tuğba K.'yi ağlarken buldu. Tuğba K., oğlu M.Ç. ile birlikte ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Emre Can A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Tedavisi tamamlanan Tuğba K. ise taburcu oldu.