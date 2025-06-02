Aksaray\'da trafik tartışmasının sonu kanlı bitti

Ers Çky:

yav arkadaş boş muhabbet yapmayın lütfen evet herkes adalet istiyor burda ama ülkemizin bir gerçeği var şimdi bu şahsı alıp idam etseler suçlu seviciler ortalığı bir birine katar ve ilginç olan ne biliyor musunuz bu ceza almadığın da yine yaygara koparan adalet yok diyen bu kişiler. ceza evine atılsın diyip savunma yapıyorlar yav arkadaş biz bir Avrupa ülkesi veya birinci sınıf bir ülke değiliz bildiğin Ortadoğu ülkesiyiz bir tık üstüyüz Avrupa’nın cezaları bizim ülkemiz de işe yaramıyor yaramazda.