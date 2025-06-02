Aksaray'da trafik tartışmasının sonu kanlı bitti - Son Dakika
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Aksaray'da trafik tartışmasının sonu kanlı bitti

Aksaray\'da trafik tartışmasının sonu kanlı bitti
02.06.2025 22:59
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde daha önce trafik tartışması yaşadığı kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 50 yaşındaki İsmail Baştuğ hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde İsmail Baştuğ (50) evine 50 metre kala, daha önce yaşadıkları trafik tartışmasından kaynaklı husumetlisi İsmail Doğan'ın (20), bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Karşı Mahalle'de Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan 1 çocuk babası İsmail Baştuğ, işten çıkıp yürüyerek evine gitmek için yola çıktı.

HUSUMETLİSİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Baştuğ, evine 50 metre kala, peşinden gelen daha önce yaşadıkları trafik tartışmasından kaynaklı fırıncılık yapan husumetlisi İsmail Doğan, bıçakla saldırdı. Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralanan Baştuğ, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan Doğan da olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Baştuğ, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Kaçan Doğan da kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İsmail Doğan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ortaköy, Aksaray, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da trafik tartışmasının sonu kanlı bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • engin7976744:
    İDAM şart. Kısasta hayat var diyor Allah. bu pis katilleri vergilerimizle beslemeyin… o yetim çocuğun ahı yerde kalmasın. Devlet bunun için var… Etkisiz boş devleti ne yapayım… 58 0 Yanıtla
  • engin7976744:
    Gerçek devlet;Vatandaşının kanını yerde bırakmayandır…Gerisi hikaye… 43 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Millet kafayi yedi kisasa kisas gelmeli allahin hukumleri uygulanmali artik 30 0 Yanıtla
  • Ers Çky:
    yav arkadaş boş muhabbet yapmayın lütfen evet herkes adalet istiyor burda ama ülkemizin bir gerçeği var şimdi bu şahsı alıp idam etseler suçlu seviciler ortalığı bir birine katar ve ilginç olan ne biliyor musunuz bu ceza almadığın da yine yaygara koparan adalet yok diyen bu kişiler. ceza evine atılsın diyip savunma yapıyorlar yav arkadaş biz bir Avrupa ülkesi veya birinci sınıf bir ülke değiliz bildiğin Ortadoğu ülkesiyiz bir tık üstüyüz Avrupa’nın cezaları bizim ülkemiz de işe yaramıyor yaramazda. 8 1 Yanıtla
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