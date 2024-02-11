Aksaray'da Bölgesel Amatör Lig maçında kavga çıktı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da Bölgesel Amatör Lig maçında kavga çıktı, 2 kişi yaralandı

Aksaray\'da Bölgesel Amatör Lig maçında kavga çıktı, 2 kişi yaralandı

Aksaray'da Dağılgan Stadı'nda oynanan Aksaray Akhisarspor ile Ihlara Vadisispor arasındaki Bölgesel Amatör Lig maçında futbolcular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ayıran kavga sonucunda 2 futbolcu yaralandı. Karşılaşma, güvenlik önlemleri alındıktan sonra devam etti ve 2-2 berabere sona erdi. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

11.02.2024 19:13
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Aksaray'da iki Bölgesel Amatör Lig takımının oyuncuları arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Dağılgan Stadı 1 No'lu halı sahada, Aksaray Akhisarspor ile Ihlara Vadisispor arasındaki müsabakada futbolcular arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arbede yaşandı. Kavgayı güvenlik güçleri zorlukla ayırırken, 2 futbolcu yaralandı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından tekrar devam eden karşılaşma, 2-2'lik skorla sona erdi.

Diğer yandan kavga anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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