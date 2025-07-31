Aksaray\'da çocuk pencereden düştü

Aksaray'da 4. kattaki evlerinin camından düşen çocuk ağır yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle 5 katlı apartmanın 4. katında yaşayan Z.Y. (14), pencereden beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Z.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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