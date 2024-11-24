Aksaray'da Eğitime Ara Verildi

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Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 25 Kasım Pazartesi ara verildiği ifade edildi.