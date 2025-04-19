Aksaray\'da Elektrikli Bisiklet Kaçtı

AKSARAY'da kurye Efe K.'nin (19) motosikletine çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü Zehra G. (19), yaralı halde yerde yatan kardeşini bırakıp kaçtı. Olay yerine gelen anne Sevil G., polise "Kızım araç kullanmıyor" diyerek ceza yazılmamasını istedi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Kavşağı'nda meydana geldi. Kurye Efe K. yönetimindeki 68 AFE 318 plakalı motosiklet ile Zehra G. yönetimindeki plakasız elektrikli bisiklet çarpıştı. Sürücüler Efe K. ile başında kask olmayan Zehra G. ve arkasında oturan erkek kardeşi Y.G. (13) yola savrulup yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Zehra G., yaralı halde yerde yatan kardeşini bırakıp elektrikli bisikletine binerek kaçtı. Sağlıkçılar Efe K. ile Y.G.'yi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuklarının kaza yaptığını duyup olay yerine gelen Sevil G., polislere, "Ceza yazmayın, kızım araç kullanmıyor, elektrikli bisiklet kullanıyor. Ceza yazmayın, eşim beni öldürür. Elektrikli bisikleti alalı daha birkaç gün oldu" dedi.

Bir polis memuru ise kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçamayacağını, işlem yapacağını söyledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.