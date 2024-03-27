Aksaray'da iftara dakikalar kala tatlı telaş
AKSARAY - Aksaray'da iftara dakikalar kala kimisi evden çıkan kimisi de işten çıkan vatandaşların tatlı telaşı hem trafiğe hem de pide kuyruklarına yansıdı.
İftar saatine dakikalar kala fırınlara akın eden Aksaraylılar sıcak pide kuyruğu geleneğini sürdürüyor. Fırınların önünde oluşan uzun kuyruklar, Ramazan ayının heyecanını yaşatıyor. Fırın çalışanları da yoğun talebe yetişebilmek için hummalı bir çalışma sergiliyor. Ramazan ayının geleneği haline gelen sıcak pideleri alan vatandaşlar heyecan içinde evlerinin yolunu tutarken, uzun kuyrukları beklemek istemeyen bazı vatandaşlar da fırınlara gelerek çıkan ekmekleri almayı tercih ediyor. Hem alışverişe hem de işten eve giden vatandaşların araçları ise trafikte yoğunluğa neden oluyor. Özellikle şehir merkezinde araç trafiği uzadıkça uzuyor.
İftara dakikalar kala alışverişe çıktığını anlatan Emre Aydoğdu, "Ekmeğimi aldım sıcacık aileme götürmek için. Bugün çok güzel geçti. Bu telaşta gittim suyumu doldurdum. Şalgam suyumu aldım. Bunlar soframızın olmazsa olmazı, tatlımızı aldık. Son dakikaları bu şekilde değerlendirdik" dedi.
Sezgin Kalkan ise "Pide alıp eve gidiyorum" diye konuştu.
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