Aksaray'da İşçi Servisi Devrildi

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Aksaray'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

İsmail Anul (45) idaresindeki 68 S 0752 plakalı servis midibüsü, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi çıkışında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 14 işçi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.