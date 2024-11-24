Aksaray\'da Kar Banyosu Keyfi

Güncel

AKSARAY'da bir turizm firmasında çalışan Sami Yüksel (65) mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte parkta kar banyosu yaptı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bir turizm firmasında çalışan Sami Yüksel ise parkta kar banyosu yaptı. Her yıl kar banyosu yaptığını, bu yıl da yağışı heyecanla beklediğini ifade eden Sami Yüksel, " Aksaray'a güzel kar yağdı. Ben her gün soğuk suyla banyo yaparım. Bugün de banyomu karla burada yaptım. Gerçekten kara hasret kaldık. Uzun zamandır Aksaray'a kar yağmıyordu. Allah'ın rahmeti bereketi dünyanın üzerine olsun. Geçen yıl kar olmayınca banyo yapamamıştım" dedi.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA