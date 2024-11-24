Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.
Çatılar ve araçların üzeri karla kaplanırken Ulu Cami önünde kartopu oynayan çocuklar, doyasıya eğlendi.
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda ise vatandaşlar kuşlara yem verdi.
Kar yağışı nedeniyle Aksaray- Ortaköy kara yolu araç trafiğine kapatıldı.
Aksaray Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde çalışma yürütüyor.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Kar Yağışı Eğlenceleri - Son Dakika
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