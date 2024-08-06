Aksaray'da Patates Üretimi Arttı, Fiyatlar Düştü - Son Dakika
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Aksaray'da Patates Üretimi Arttı, Fiyatlar Düştü

Aksaray\'da Patates Üretimi Arttı, Fiyatlar Düştü

TÜRKİYE'de patates yetiştirilen ilk 10 il içinde yer alan Aksaray'da, 80 bin dekarlık alanda yaklaşık 370 bin ton patates üretiliyor. Geçen yıl tarladan kilosu 10 TL'ye alınan patatesin fiyatı bu yıl ürün fazlalığı nedeniyle 5 TL'ye düştü.

06.08.2024 11:25
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TÜRKİYE'de patates yetiştirilen ilk 10 il içinde yer alan Aksaray'da, 80 bin dekarlık alanda yaklaşık 370 bin ton patates üretiliyor. Geçen yıl tarladan kilosu 10 TL'ye alınan patatesin fiyatı bu yıl ürün fazlalığı nedeniyle 5 TL'ye düştü.

Aksaray'da 80 bin dekar alanda yaklaşık 370 bin ton patates üretiliyor. Patateste hasat dönemi başlarken, Geçen yıl tarladan kilosu 10 TL'ye alınan patatesin fiyatı bu yıl ürün fazlalığı nedeniyle 5 TL'ye düştü. Güzelyurt ilçesi Selime beldesinde tarlasındaki patatesi hasat etmeye başlayan Görkem Çevik, "Nisan ayı başında yazlık patatesi, gübreleme ve ilaçlamasını yaparak tarlayla buluşturduk. Ağustos ayıyla söküme başladık. Bölgemizde 3,5-4 ayda olan ürünlerimizin hasadına başladık. Bu yıl 240 dekar alanda yazlık patates ekimi yaptık ve dekarda 3-4 ton rekolte aldık. Bu yıl patates fiyatlarımız, geçen yıla oranla yüzde 50 oranda düştü. Geçen yaz mevsiminde tarladan 10 liraya çıkan patates, bu yıl 5 liraya kadar düştü. Yazlık patates ekiminin bol olması, fiyatları yüzde 50 düşürdü. Bu yıl mahşer yeri gibi ekim var. Geçen yıl tarlada bir ara 11-12 liraya kadar patates çıkmıştı. Patates üreticimiz, 'Geçen yıl gibi bu yıl da patates para eder' diye her yere patates ekimi yaptı. Hal böyle olunca ürün bol, fiyatlar düşük" dedi.

Kaynak: DHA

Türkiye, Aksaray, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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