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Aksaray'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Etkilenen 3 Kişi Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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Aksaray'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Etkilenen 3 Kişi Tedavi Altına Alındı

Aksaray'ın Çimeliyeni köyünde bulunan müstakil evde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Kadir K. (26), eşi Hatice K. (23) ve Yasin Aras İ. baygın halde bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Tedavileri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Aksaray\'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Etkilenen 3 Kişi Tedavi Altına Alındı
30.01.2024 - 12:43,
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Aksaray'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Çimeliyeni köyündeki müstakil evde kömür sobasından sızan karbonmonoksitten etkilenen Kadir K. (26) ve eşi Hatice K. (23) ile Yasin Aras İ, yakınları tarafından baygın bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kişi, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aksaray'da Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazından Etkilenen 3 Kişi Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
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