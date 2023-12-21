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Aksaray'da Tarla Anlaşmazlığından Tartışma: Amca Bıçaklandı - Son Dakika
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Aksaray'da Tarla Anlaşmazlığından Tartışma: Amca Bıçaklandı

Aksaray'da tarla anlaşmazlığı nedeniyle tartışan Okan İriş, amcası Dursun İriş'i sokak ortasında bıçaklayarak yaraladı. Yaralı amca hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Aksaray\'da Tarla Anlaşmazlığından Tartışma: Amca Bıçaklandı
21.12.2023 - 14:10,
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AKSARAY'da, Okan İriş (25), tarla anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcası Dursun İriş'i (63), sokak ortasında, vücudunun 3 yerinden bıçaklayıp, yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Eskil ilçesinde meydana geldi. Okan İriş, arkadaşlarıyla sokakta sohbet eden amcası Dursun İriş'in yanına gidip, aralarındaki tarla anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle İriş, amcasını, sağ bacağı, sol omzu ve kolundan bıçakla yaraladı. Yere yığılan Dursun İriş, ihbarla olaya yerine çağrılan ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Okan İriş, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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