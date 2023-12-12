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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Aksaray'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 4 bin 41 sentetik hap ve 11 adet ecstasy hap ele geçirildi.

12.12.2023 - 16:24,
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AKSARAY'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda A.D. (36), M.D. (40), A.B. (24) ve İ.B. (32) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 bin 41 adet sentetik hap, 11 adet ecstasy hap ele geçirildi. 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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