Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

AKSARAY'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda A.D. (36), M.D. (40), A.B. (24) ve İ.B. (32) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 bin 41 adet sentetik hap, 11 adet ecstasy hap ele geçirildi. 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.