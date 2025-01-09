Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada M.K'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 371 ecstasy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
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