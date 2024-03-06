Konya'nın Akşehir ilçesinde otobüsle seyahat ederken üzerinde ve eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.
Bu kapsamda ekipler, uygulama noktasında durdurdukları otobüste yolcu olarak bulunan H.İ.K'nin üstünde ve eşyalarında yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Akşehir'de Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Büyükkılıç, ziyarette BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci ile bir araya gelerek rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlattı ve siyasi farklılıkların bir zenginlik olduğunu vurguladı. BBP İl Başkanı Demirci ise Büyükkılıç'ı ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen JEC World 2024 fuarında, Türk şirketleri kompozit malzemelerdeki mühendislik çözümlerini sergiliyor. Kompozit endüstrisindeki yenilikler, uzay roketlerinden lüks otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün hafif ve sağlam olmasını sağlıyor. Türkiye'nin milli katılımını gerçekleştirdiği fuarda, 42 Türk şirketi yer alıyor ve Türkiye'nin kompozit malzeme pazarı büyüklüğü 1,5 milyar avronun üzerinde bulunuyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Esenler'deki bir parkta bulunan ceninin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bir kişinin parkta yürürken köpeklerin hareketlerinden şüphelenerek kontrol ettiği yerde cenini gördüğü ve 112 ihbar hattını aradığı belirlendi. Olayın aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında DEM Parti Suruç ilçe yöneticisi ile 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri için jandarmaya götürüldü.
Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Tarımda Su Yönetimi Çalıştayı, tarımsal açıdan kuraklık ve yağış rejimi değişikliklerine ayak uydurabilme konusunda bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı bir etkinlik oldu. Çalıştaya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü uzmanları, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü ve teknik personeli, sulama birliği temsilcileri, üniversite akademisyenleri ve diğer ilgili kurumların yönetici ve teknik personeli katıldı. Çalıştayın temel hedefi, mevcut kuraklık yönetimi uygulamalarını anlamak, su kısıtı durumlarına karşı tedbirleri işlevsel hale getirmek ve uluslararası işbirlikleriyle bilgi alışverişinde bulunarak yeni modeller geliştirmektir.
Tomarza Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tomarza Belediye Başkan Adayı Davut Şahin, belediyenin borcu olmadığını söyleyerek, yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Nevşehir'de özel bir klinikte ozon tedavisi sırasında fenalaşan bir kadın, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Klinik ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenirken, doktor gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Olayın ardından Nevşehir Tabip Odası Başkanı, soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtti.
Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey'un sakatlığının geçtiğini ve takımla antrenmanlara başladığını duyurdu. Boey, 16 Şubat'ta sol arka adalesinden sakatlanmıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?