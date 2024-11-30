Akşehir'de Sahte İçki Operasyonu

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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 şişe sahte içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı alkollü içki üretimi ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda N.D'yi yakaladı.

Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 22 şişe sahte içki ile alkol yapım kiti ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.