Aksu'da Otluk Alanda Yangın

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk alanda çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Cihadiye Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede bölgedeki iş yerlerinin depolarına ve barakalara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Vatandaşlar da ekiplere destek oluyor.
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