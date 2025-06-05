Aktepe'de İliçli Sini Böreği Geleneği - Son Dakika
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Aktepe'de İliçli Sini Böreği Geleneği

05.06.2025 11:27
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Tokat'ın Aktepe Mahallesi'nde bayramlarda ikram edilen 200 yıllık iliçli sini böreği hazırlanıyor.

Tokat'ta Çamlıbel beldesi Aktepe Mahallesi'nde bayramlarda misafirler için "iliçli sini böreği" yapılıyor.

Aktepe Mahallesi'nde asırlardır özel günlerde misafirler için "iliçli sini böreği" hazırlanıyor.

Mahallede bulunan hemen hemen tüm evlerde her özel günde olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de börek yapımı hazırlıkları devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden Şakire Bozkurt ve ablası Saliç Gürses de evlerinin bitişiğindeki alanda yöresel "iliçli sini böreği" yaparak Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Abla kardeş, yaptıkları börekleri bayramda misafirlerine ikram edecek.

Şakire Bozkurt, AA muhabirine, annelerinin, babaannelerinin iliçli sini böreğini yıllardır yaptığını söyledi.

Böreği özel günlerde yaparak tükettiklerini dile getiren Bozkurt, "Düğünlerde, bayramlarda yapıyoruz. Bayramda misafirlerimize ikram ediyoruz. Böreğimizin yaklaşık 200 yıllık geçmişi var. 200 yıldır bu köyde annelerimiz, babaannelerimiz iliçli sini böreği yapıyor. Bize kaldı bu görev. Bizden sonra gelenler de devam ettirecek." dedi.

Böreğin yapımının zahmetli olduğunu vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Hamuru açıyoruz, sacda haşlıyoruz. Sonra dönüp kesiyoruz. Siniye güzelce döşüyoruz ve pişiriyoruz. Ablam yanıma geldi, bana yardımcı oluyor. Hamurumu açtı, ilicimi (hamur) kesti. Ablamla böreğimizi döşedik. Köyümüzde bu böreği yapıp ikram etmek adettir. Misafirlerimiz çok severler böreğimizi."

İliçli sini böreğinin yapılışı

Hamur yoğurulduktan sonra dinlenmeye bırakılır. Daha sonra yufka halinde açılan hamur, sac üzerinde pişirilir. Hazırlanan yufkalardan "iliç" denilen küçük parçalar kesilir.

Tepsinin altına 3 yufka konulur, üzeri de süt ve eritilmiş tereyağıyla karıştırılan iliçle kaplanır. Bunun üzeri de yine 3 yufka ile kapatılıp tereyağı ve süt karışımı ile soslanır.

Ocağın üzerinde kısık ateşte önce altı yavaş yavaş döndüre döndüre kızartılır. Ardından börek tepside çevrilerek diğer yüzü de aynı şekilde pişirilir.

Böreğin fırında değil ocak üzerinde pişirilmesi en önemli özelliğidir.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Kültür Sanat, Gastronomi, Güncel, Kültür, Yaşam, tokat, Son Dakika

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