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Akülü engelli aracı ihtiyaç sahibine ücretsiz verilecek - Son Dakika
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Akülü engelli aracı ihtiyaç sahibine ücretsiz verilecek

Türkiye Yardım Gönüllüleri Platformuna bağışlanan akülü engelli aracı, değeri 25 bin lira olan araç ihtiyaç sahibine ücretsiz olarak teslim edilecek.

Akülü engelli aracı ihtiyaç sahibine ücretsiz verilecek
19.12.2023 - 14:07,  Güncelleme: 14:08
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Türkiye Yardım Gönüllüleri Platformuna bağışlanan akülü engelli aracının ihtiyaç sahibine ücretsiz verileceği bildirildi.

Platform gönüllüsü Doğan Elden, AA muhabirine, ismini vermek istemeyen bir hayırseverin platformlarına değeri 25 bin lira olan akülü engelli aracı hibe ettiğini söyledi.

İyilik adına iyi olan her şeyi paylaşmaya çalıştıklarını ifade eden Elden, "Aracımız, Kepez Kaymakamlığında gerçek ihtiyaç sahibini beklemektedir. Başvuru yapan bir engellimize ücretsiz olarak teslim edeceğiz." diye konuştu.

Elden, yardıma ihtiyacı olanlara yardım edebilmek için daima fırsat kolladıklarını vurgulayarak, bunun da hayatlarına değer kattığını belirtti.

İnsanoğlunun sadece yiyip, içmek ve uyumak için dünyaya gelmediğini ifade eden Elden, "Eğer hayırseverlik yapmazsanız ve dürüstlük yolunu izlemezseniz, hayatınız boş yeredir. Böyle bir yardımdan daha yüce ve asil bir şey yoktur. Fakirlere ve ihtiyaç sahibi olanlara vereceğiniz hizmet, sizi Allah'a yaklaştıracaktır. Allah'ı sevmenin en iyi yolu herkesi sevmek ve herkese hizmet vermektir. Yetim ve öksüz çocukların saçlarını okşamaktır." dedi.

Kaynak: AA
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Türkiye, Kepez, Engelliler, Güncel, Son Dakika

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