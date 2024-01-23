Akülü tekerlekli sandalye hırsızı yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hatay'da yürüme engelli Süleyman Onat'ın (43) akülü tekerlekli sandalyesnii evinin önünden çalan şüpheli, yakalandı. Şüpheli M.K.'yı gözaltına alan polis, akülü tekerlekli sandalyeyi de sahibi Onat'a teslim etti. Akülü sandalyesine kavuşan Onat, çok mutlu olduğunu söyledi. Engelli olduğu için dışarıya çıkamadığını kaydeden Onat, "Eve mahkum kalmıştım. Elim, ayağım bu. Maddi durumum da iyi deği, kiracıyım. Motosikletim de bozuk yaptıramıyorum" dedi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.