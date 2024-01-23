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Akülü tekerlekli sandalye hırsızı yakalandı - Son Dakika
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Akülü tekerlekli sandalye hırsızı yakalandı

Hatay'da yürüme engelli Süleyman Onat'ın akülü tekerlekli sandalyesi çalındı. Şüpheli M.K. gözaltına alındı ve sandalye sahibine teslim edildi. Onat, sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Akülü tekerlekli sandalye hırsızı yakalandı
23.01.2024 - 21:08,
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ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hatay'da yürüme engelli Süleyman Onat'ın (43) akülü tekerlekli sandalyesnii evinin önünden çalan şüpheli, yakalandı. Şüpheli M.K.'yı gözaltına alan polis, akülü tekerlekli sandalyeyi de sahibi Onat'a teslim etti. Akülü sandalyesine kavuşan Onat, çok mutlu olduğunu söyledi. Engelli olduğu için dışarıya çıkamadığını kaydeden Onat, "Eve mahkum kalmıştım. Elim, ayağım bu. Maddi durumum da iyi deği, kiracıyım. Motosikletim de bozuk yaptıramıyorum" dedi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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