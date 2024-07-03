Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yayla yolunda ATV'nin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Acelle Yaylası yolunda seyreden Nuran Demiralay (52) idaresindeki 34 GZB 423 plakalı ATV, Boztepe Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Akyazı'da ATV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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