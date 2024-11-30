Akyazı\'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 işçiden biri hastaneye kaldırıldı.
Küçücek İstiklal Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 8 işçiden biri sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, 7 işçinin ise tedavisi ambulanslarda yapıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.
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