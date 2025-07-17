Akyazı\'da Kaldırımda Ölü Bulundu

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Y.D. (45), gece saatlerinde evinin karşısındaki kaldırımda ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan Y.D.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Akyazı ilçesi Ada Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda hareketsiz yatan erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk bulgulara göre kalp krizinden öldüğü değerlendirilen kişinin Y.D. olduğu belirlendi. Y.D.'nin, kaldırımda ölü bulunduğu noktanın karşısındaki bir evde oturduğu saptandı.

Y.D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından nöbetçi savcının talimatıyla Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Y.D.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.