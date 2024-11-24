Sakarya'nın Akyazı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Akyazı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi Günü eğitime ara verildiği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Akyazı'da Taşımalı Eğitime Ara - Son Dakika
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