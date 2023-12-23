Akyurt\'ta buzlanma nedeniyle 6 araç devrildi, 3 kişi yaralandı

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde buzlanma nedeniyle 6 aracın devrilip, yoldan çıkmasıyla 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Çankırı yolu Tekebeli Geçidi'nde meydana geldi. Yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle Çankırı yönüne giden 1 kamyon, 1 kamyonet, 1 hafif ticari araç devrildi; 1 kamyonet, 1 kamyon ve 1 otomobil de yoldan çıktı. Kazalarda toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince yakın hastanelere kaldırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, yolda tuzlama yaptı. Jandarma ekipleri de lastikleri yola elverişli olmayan araçların geçişine bir süre müsaade etmedi. Kaza yapan araçlar çekici ve vinçlerle kaldırıldı.