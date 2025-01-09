Akyurt'ta Kaçak Tütün Operasyonu

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işletmede kaçak tütün bulunduğu bilgisine ulaştı.
Söz konusu adrese yapılan operasyonda, 125 kilogram kıyılmış açık tütün, 187 kilogram nargile kömürü, 152 bin makaron ele geçirildi.
Operasyonda O.K. ile S.Ö. gözaltına alındı.
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