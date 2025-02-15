Al Jazeera Forumu Doha'da Başladı - Son Dakika
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Al Jazeera Forumu Doha'da Başladı

Katar'da düzenlenen forum, Ortadoğu'daki dinamikleri ele alacak önemli tartışmalara ev sahipliği yapıyor.

15.02.2025 15:47
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Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Aljazeera Forumu Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Al Jazeera Araştırma Merkezi tarafından bu yıl "Gazze Savaşı'ndan Suriye'deki Değişime: Ortadoğu'da Değişen Dinamikler" temasıyla düzenlenen forumda dünyanın birçok yerinden araştırmacılar, siyasi analistler, uzmanlar, gazeteciler ve aktivistler yer alıyor.

Forum, Al Jazeera Medya Ağı Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Hamad bin Thamer Al Thani ve Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Alvin Botes'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Al Thani, Al Jazeera'nın Gazze, Lübnan ve Suriye'deki gelişmeleri yakından aktardığını vurgulayarak Al Jazeera muhabirlerinden gazetecilerin de öldürüldüğüne dikkati çekti. Al Jazeera'nın, zorlu koşullar altında gazetecilik misyonunu yerine getirirken Batı Şeria'da kısıtlamalarla karşılaştığını söyleyen Thani, "Dünyanın bu asil mesleği desteklemesi ve Gazze'deki soykırımı kınaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin çatışma ve savaş bölgelerinde ağır bedeller ödediklerine dikkati çeken Thani, fedakar gazetecilerin sayesinde oluşturulan küresel etkinin batı toplumlarındaki kamuoyu değişimlerine yansıdığını belirtti.

Al Thani, forum sayesinde bölgedeki derin dönüşümleri ve bu dönüşümlerin bölgesel dengeler ile uluslararası politikalar üzerindeki etkilerini ele almayı amaçladıklarını söyledi.

Alvin Botes ise yaptığı konuşmada "Filistin halkıyla dayanışma içindeyiz çünkü Güney Afrika'nın emperyalizm ve sömürgecilikle dolu acı bir geçmişi var." diyerek "Güney Afrika, ezilen bireyler ve halklarla dayanışma içinde olan bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından, Gazze'deki savaş sonrası zorluklar, Suriye'deki rejim değişikliğinin iç ve bölgesel etkileri, bölgesel stratejiler arasındaki çatışmalar ve Ortadoğu'da yeni güç dengeleri gibi konuların ele alındığı oturumlar gerçekleştirildi.

İki gün sürecek forumda Gazze'deki savaşın sonuçlarından Suriye'deki önemli değişimlere kadar birçok konuyu tartışılacak. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı etkileyen jeopolitik çatışmalar ele alınacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Gazze, Katar, Doha, Son Dakika

Son Dakika Güncel Al Jazeera Forumu Doha'da Başladı - Son Dakika

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