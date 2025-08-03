Ala'dan Mescid-i Aksa'ya Şiddetli Lanet

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "İsrailli bazı bakanların işgalcilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdikleri menfur eylemi şiddetle lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mescid-i Aksa'nın güvenliğinin ve Kudüs'ün kutsal kimliğinin korunmasının bölgesel bir mesele olmadığını vurguladı.

Mabedlerin dokunulmazlığının uluslararası hukuk tarafından koruma altında bulunduğunu anımsatan Ala, kutsal mekanların hedef alınmasının, evrensel insani değerlerin hilafına ağır bir ihlali olduğunun altını çizdi.

Efkan Ala, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumda bağımsız bir Filistin devletinin kurulması çağrılarının yoğun olarak dillendirildiği böylesi kritik bir dönemde gerçekleşen bu saldırı, Netanyahu hükümetinin provokasyonu bir devlet politikası haline getirdiğinin açık bir göstergesidir. Bu tür provokatif eylemlerle amaçlananın iki devletli çözüm umutlarını tehdit etmeye yönelik olduğu açıktır. Bölgede Netanyahu hükümetinin sistematik bir biçimde sürdürdüğü bu kışkırtıcı adımların derhal sona erdirilmesi, iki devletli çözüm temelinde, somut adımların derhal atılması acil ve zorunludur. Uluslararası toplumun bu kritik süreçte sorumluluklarını yerine getirmesi ve provokasyonların karşısında kararlı duruş sergilemesi için güçlü bir çağrıda bulunuyoruz."

Ala, "Bugün, İsrailli bazı bakanların işgalcilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdikleri menfur eylemi şiddetle lanetliyoruz." ifadesini kullandı.