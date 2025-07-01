Ala'dan Peygamber Karikatürüne Tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin "Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı ve küstahlığı en güçlü şekilde lanetliyoruz. İnancımıza yönelik bu aşağılık eylem açıkça bir nefret suçudur ve asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı ve küstahlığı en güçlü şekilde lanetliyoruz. İnancımıza yönelik bu aşağılık eylem açıkça bir nefret suçudur ve asla kabul edilemez. Çeşitli ülkelerde zaman zaman baş gösteren İslam düşmanlığına en güçlü tepki ülkemizden yükselmektedir. Bu seviyesizlik, bu tür saldırılara karşı ülkemizden yükselen güçlü itirazı zayıflatmaya yönelik alçak bir provokasyondur. Lanetliyor ve reddediyoruz."