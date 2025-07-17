Ala ve Ossowski Verimli Görüşme Gerçekleştirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile bir araya geldi.
Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski ile partimizin genel merkezinde bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
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