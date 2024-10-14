Alaca'da Muhtar Kavgası: Zanlı Tutuklandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada köy muhtarını öldüren, kardeşini yaralayan zanlı tutuklandı.

Bolatcık köyünde tabancayla vurduğu muhtar Gazi Güler'in ölümüne neden olan, kardeşi Orhan Güler'i yaralayan Secaattin D'nin karakoldaki işlemleri tamamlandı.

Alaca Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Bolatcık köyünde dün muhtar Gazi Güler ve kardeşi Orhan Güler ile Secaattin D. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, şüpheli, tabancayla ateş ettiği muhtar Güler'i öldürmüş, kardeşini yaralamıştı.

Orhan Güler hastaneye kaldırılmış, zanlı ise jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.