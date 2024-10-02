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Alacak Verecek Nedeniyle Cinayet

Alacak Verecek Nedeniyle Cinayet

Fatih'te, alacak meselesi yüzünden 18 yaşındaki Yaşar Karakaş'ı öldüren 5 kişi adliyeye sevk edildi.

02.10.2024 15:26
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FATİH'te 18 yaşındaki Yaşar Karakaş'ı, alacak verecek meselesi yüzünden dövüp, elektrik vererek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde birbirlerine suçladıkları öğrenildi.

Olay, Fatih Atik Ali Mahallesinde 30 Eylül Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bir eve giden polis ve sağlık ekipleri 18 yaşındaki Yaşar Karakaş'ın cesediyle karşılaştı. Yaşar Karakaş'ın vücudunda darp izleriyle, elektrik verilmesi nedeniyle oluşan yanıklar olduğu belirlendi.Olay sırasında evde bulunan ve çelişkili ifadeler veren 1'i kadın 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÖNCE DÖVÜP SONRA ELEKTRİK VERMİŞLER

Şüphelilerin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste olayı anlatan kadın şüpheli E.T., "Daha önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden kavgalar oluyordu. Ben de bu evde kalıyordum. Olay günü ben gece dışardaydım. Sabaha karşı eve geldiğimde onların Yaşar Karakaş'ı darbettiklerini ve elektrik verdiklerini gördüm. Hemen polise haber verdim" dedi. Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren diğer şüpheliler ise kavga ettiklerini doğruladı.Şüphelilerin cinayetle ilgili birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede şüphelilerin poliste daha önceden çok sayıda suç kaydı olduğu da belirlendi. Polis kayıtlarına göre Şüphelilerden Ramazan K.'nin (29)10, Cebrail K.'nin (27) 4, İsmail K.'nin (26)11, Kadir K.'nin(20) ise 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

ADLİ TIP ÇÖZECEK

Poliste işlemleri tamamlanan 1'i kadın 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yaşar Karakaş'ın darbedildiken sonra mı, elektrik verildiği sırada mı öldüğü Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: DHA

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