Alaçam'da Toplu İftar Coşkusu

Samsun'da Alaçam Belediyesince toplu iftar programı düzenlendi. ???????

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftarda Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu, ilahiler seslendirildi.

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, burada yaptığı konuşmada ramazan ayının önemine vurgu yaptı. Vatandaşları aynı sofrada buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz ramazan ayı içerisinde hep birlikte dayanışma örneği göstererek ayırmadan, ayrıştırmadan ortak paydamız Alaçam olacak şekilde toplanmış olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Görev süremiz boyunca heyecanımızı ve ilçemize olan sevgimizi her daim artırarak sürdürürken insanı merkeze koyan yönetim anlayışımızla değerli hemşehrilerimiz arasında gönül köprüsü inşa ettik."

İftar programına, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, MHP MDK Üyesi Ceyhun Çatalsakal, meclis üyeleri, partililer, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.