Alaçatı Wind Fest 2024 Sonuçlandı - Son Dakika
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Alaçatı Wind Fest 2024 Sonuçlandı

Türkiye Yelken Federasyonu ve Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Alaçatı Wind Fest 2024, 14 ülkeden 130 sporcunun katılımıyla gerçekleşti ve ödül töreni ile sona erdi. Etkinlik, spor ve turizm alanında birçok farklı aktiviteye ev sahipliği yaptı.

14.10.2024 16:20  Güncelleme: 17:00
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(İZMİR) - Türkiye Yelken Federasyonu, Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü ve Çeşme Belediyesi iş birliği ile 9-13 Ekim tarihleri arasında bu yıl 4. Kez düzenlenen Alaçatı Wind Fest 2024, düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

9-13 Ekim 2024 tarihleri arasında Çağla Kubat Windsurf Academy ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Alaçatı Wind Fest 2024," etkinliğin son günü olan 13 Ekim Pazar akşamı düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonu, Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü ve Çeşme Belediyesi iş birliği İstek Okulları, Signify, Axa Sigorta, Ford Çetaş ve Altınyunus'un destekleri ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen Alaçatı Wind Fest, PWA Youth & Junior Slalom Cup Şampiyonası ödül törenine, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediyesi Başkanvekili Banu Ayhan, Çeşme İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, sponsor firmaların temsilcileri, sporcular ve aileler de katıldı.

Türkiye'nin ilk gece yarışları düzenlendi

Alaçatı'nın eşsiz rüzgarları altında gerçekleşen bu şampiyona yarışların yanı sıra bölgeye eğitim, turizm ve spor alanlarında değer katacak pek çok etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Festival; Çeşmeli öğrenciler ile gerçekleştirilen sörf buluşmasından köpek barınma evi yapımı etkinliğine, Alaçatı Sulak Alan gezisinden kürek sörfü yarışlarına ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan Türkiye'deki ilk gece yarışlarının yapıldığı Solar Gecesine kadar dolu dolu etkinliklere sahne oldu.

14 ülkeden katılım

Almanya, Aruba, Avusturya, Belçika, Bonaire, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, Polonya, Şeysel Adaları, Venezuela, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere 14 farklı ülkeden 130 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Alaçatı Windfest 2024 ödül töreni, Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nün kick-boks ekibi tarafından gerçekleştirilen gösteri ile başladı. Ardından organizasyonun ev sahibi Çağla Kubat ve Jimmy Diaz, Windfest 2024'e katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür plaketi takdim etti. Törende; Covid-19 pandemisi sırasında hayatını kaybeden Çağla Kubat Windsurf Academy'nin sevilen antrenörü Talat Aşıkoğlu, öğrencilerinin ve sevdiklerinin çektiği videolarla hazırlanan kısa filmle anılırken törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Şampiyonların ödülleri takdim edildi

Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediyesi Başkanvekili Banu Ayhan, Çeşme İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal ve sponsor firmaların temsilcileri tarafından takdim edildi. 14 ülkeden 130 sporcunun katıldığı ve 5 gün boyunca renkli görüntülere sahne olan turnuvada dereceye giren isimler ise şöyle:

Fin Slalom U21 Kızlar

Agniya Mikheyeva - Türkiye

Vera Pristupin Tzoannopoulou - Yunanistan

Dorota Janiszewska - Polonya

Fin Slalom U17 Kızlar

Damla Kurtdemir - Türkiye

Bobbi-Lynn de Jong - Bonaire

Selin Aktaş - Türkiye

Fin Slalom U15 Kızlar

Derin Gökmeral - Türkiye

Karla Itkin - Türkiye

Lone de Jong - Bonaire

Fin Slalom U13 Kızlar

Beren Ülkümen - Türkiye

Idil Kumral - Türkiye

Lara Erden - Türkiye

Fin Slalom U21 Erkekler

Thijs Hanemaaijer - Hollanda

Brendan Lorho - Fransa

Mert Kacan - Türkiye

Fin Slalom 17 Erkekler

Storm Nicolai - Bonaire

Doruk Daniel Eder - Türkiye

Sarp Paksoylu - Türkiye

Fin Slalom 15 Erkekler

Sarp Mutluel - Türkiye

Ali Demirci - Türkiye

Sabri Ediz Garip - Türkiye

Fin Slalom 13 Erkekler

Gaspar Schwarzenlander - Avusturya

Faruk Berk Örge - Türkiye

Alp Ege Erden - Türkiye

Foil Slalom U21 Kızlar

1. Elif Ercan – Türkiye

2. Zeynep Hacudi – Türkiye

3. Bobbi-Lynn de Jong – Bonaire

Foil Slalom U17 Kızlar

1. Bobbi-Lynn de Jong – Bonaire

2. Damla Kurdemir – Türkiye

3. Ela Özcan – Türkiye

Foil Slalom U15 Kızlar

1. İrem Metin – Türkiye

2. Beren Ülkümen – Türkiye

3. 3. İlya Paksoylu – Türkiye

Foil Slalom U21 Erkekler

1. Kasper Nielsen – Danimarka

2. Mathieu Assorin – Fransa

3. Benedikt Emser – Almanya

Foil Slalom U17 Erkekler

1. Tycho Smits – Bonaire

2. Kuzey Ziyal – Türkiye

3. Mert Günel – Türkiye

Foil Slalom U15 Erkekler

1. John John Vanderick – Belgium

2. Ali Demirci – Türkiye

3. Emir İnce – Türkiye

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alaçatı Wind Fest 2024 Sonuçlandı - Son Dakika

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