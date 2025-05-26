Aladağ'da Doğa ve Serinlik

Ziyaretçilerini dinlendiren manzara: Aladağ

ADANA - Adana'nın nehir ve orman manzarasıyla dikkat çeken Aladağ ilçesi ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Bunaltıcı sıcaklıkların etkili olduğu bugünlerde Adana'da hem serinliği hem doğayı sevenler, kendilerine farklı alternatifler buluyor. Özellikle yaz sıcağından kaçanlar ve doğa gezisi yapmak isteyenler için kuzey ilçelerde birçok farklı noktalar yer alıyor. Bunlardan biri olan Aladağ ilçesi de ziyaretçilerini bekliyor. İlçeye bağlı Boztahta Mahallesi sınırlarından geçen Seyhan Nehri ile yıkılan tahta köprü farklı bir görüntü oluşturuyor. Ormanla birlikte nehrin görüntüsü ise izleyenlere ayrı bir keyif veriyor. Yöre sakini Fatih Sümbül, Aladağ'daki eski Boztahta Köprüsü ve doğanın özellikle yazın doğal bir şölene dönüştüğünü kaydederek, "Burası Aladağ Boztahta köyü. Seyhan Nehri bölgemizden geçer. Yazın her yer yemyeşil olur, doğa canlanır, güzelleşir. Daha yükseklere gidildikçe manzara daha güzel" dedi.