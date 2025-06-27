Adana'nın Aladağ ilçesinde serinlemek için gölete giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Yedigöze Orman Parkı'na pikniğe giden Mehmet Ali Karlangıç (23), serinlemek için gölete girdi.
Karlangıç'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine, arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri, Karlangıç'ın cesedine ulaştı.
Son Dakika › Güncel › Aladağ'da Genç Boğuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?