Aladağ'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara - Son Dakika
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Aladağ'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara

Aladağ'da kar yağışı nedeniyle okullarda 13 Şubat 2025'te eğitime bir gün ara verildi.

13.02.2025 07:16
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Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda 13 Şubat 2025 Perşembe günü bir gün süre ile eğitime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli memurların bir gün süreyle idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Kaynak: AA

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