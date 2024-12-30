Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Semt Pazarını Ziyaret Ederek Esnafla Buluştu - Son Dakika
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Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Semt Pazarını Ziyaret Ederek Esnafla Buluştu

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Oba Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özçelik, ranta izin vermeyeceklerini belirterek, esnafın taleplerini dinledi.

30.12.2024 17:40  Güncelleme: 18:56
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(ANTALYA) - Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Oba Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek hem esnafla hem alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Özçelik, "Rant oluşturacak, haksız kazanç elde edecek hiçbir uygulamaya asla izin vermeyiz" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yeni haftanın mesaisine Oba Mahallesi'nde kurulan semt pazarında başladı. Pazar esnafıyla bir araya gelen Başkan Özçelik'e, Alanya Sabit-Seyyar Pazarcılar, Manavcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Gök, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Başkan Danışmanları Sadık Dizdaroğlu ve Nazmi Zavlak ile Belediye Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal eşlik etti.

Pazarcı esnaflarının stantlarını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Belediye Başkanı Özçelik, tezgahlardaki fiyatları inceledi. Ayrıca pazar alışverişini yapan halkla sohbet eden Özçelik, talepleri dinleyip notlar aldı.

"Her türlü talebi kanunlar çerçevesinde ele alarak çözüme kavuşturacağımızın sözünü veriyorum"

Pazar gezisinin ardından esnafların talepleri dinleyen Özçelik, her konunun kanunlar çerçevesinde çözüleceğini belirterek, pazarda ranta asla izin vermeyeceğini söyledi. Özçelik, "Odamızla gerekli istişarelerde bulunarak bugüne kadar pazar esnafımızın taleplerini yerine getirmek için elimizden geleni yaptık. Bugün de sizlerle hem hasbihal edelim hem de taleplerinizi dinleyelim diyerek ekip arkadaşlarımızla sahaya indik. Sizden gelen her türlü talebi kanunlar çerçevesinde ele alarak çözüme kavuşturacağımızın sözünü veriyorum. Ancak rant oluşturacak, haksız kazanç elde edecek hiçbir uygulamaya asla izin vermeyiz" dedi.

Özçelik'in ziyaretinden ve ilgisinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten esnaf, "Kendimizi değerli hissettik. Başkanımız ve ekibine güveniyoruz. Bizleri burada ziyaret ederek taleplerimizi dinleyen Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya Belediye Başkanı Özçelik, Semt Pazarını Ziyaret Ederek Esnafla Buluştu - Son Dakika

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